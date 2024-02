POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen

Mannheim (ots) - Am Mittwoch war ein 32-Jähriger in einem Mercedes auf der Dalbergstraße in Richtung Luisenring unterwegs. Vor einer Ampel wechselte er um kurz vor 14 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte er das Heck eines an der Ampel haltenden VW. Nach dem Unfall raste der Mercedesfahrer davon und ignorierte dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Als der 32-Jährige vom Luisenring nach rechts in die ...

