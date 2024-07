Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fünf Schwerverletzte und 3 Leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall Höxter, Fürstenau

Höxter (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 20. Juli, gegen 12:45 Uhr auf der B 239 bei Höxter Fürstenau. An dem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Zur medizinischen Versorgung von zwei Schwerverletzten wurden zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Landung dieser Rettungshubschrauber erfolgte direkt am Unfallort. Während der Unfallaufnahme wurde eine Vollsperrung der B 239, im Bereich der Einmündung Detmolder Straße, eingerichtet. Die Vollsperrung dauerte bis 18:30 Uhr an.

Gegen 12:45 Uhr fuhr eine 37-Jährige aus Spenge mit ihrem VW auf der B239 in Fahrtrichtung Höxter. In dem Pkw befanden sich zudem eine 16-jährige und zwei Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren. Die 37-Jährige beabsichtigte dann links auf die Detmolder Straße abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorganges übersah sie den entgegenkommenden Pkw der die B 239 in Fahrtrichtung Steinheim befuhr. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Beiden Fahrzeuge. In dem entgegenkommenden Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt eine 67-jährige Frau aus Emden, sowie eine 43-jährige Frau aus Marl. Durch den Zusammenstoß dieser beiden Fahrzeuge wurde der Pkw, der zuvor in Richtung Steinheim fuhr, weiterhin gegen einen wartenden Pkw geschleudert. Dieser Pkw befand sich im Einmündungsbereich der Detmolder Straße und beabsichtigte auf die B 239 in Fahrtrichtung Höxter aufzufahren. Die in dem wartenden Pkw befindliche 23-jährige Fahrerin aus Lügde wurde leicht verletzt, der neben ihr befindliche 34-jährige Beifahrer aus Lügde wurde schwerverletzt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde schwerverletzt, ihre Beifahrerin wurde leichtverletzt. In dem unfallverursachenden Pkw wurden drei Personen schwerverletzt und ein Person verblieb leichtverletzt.

