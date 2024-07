Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 38-Jähriger nach Körperverletzungen in psychiatrische Einrichtung eingewiesen

Bad Driburg (ots)

Nach zwei Fällen von Körperverletzung in Bad Driburg am Samstag, 27. Juli, ist ein 38-Jähriger in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.

Der Mann, der derzeit offenbar ohne festen Wohnsitz in den Stadtgebieten von Bad Driburg und zeitweise auch in Höxter unterwegs war, hatte gegen 9.20 Uhr eine Passantin in der Fußgängerzone von Bad Driburg körperlich attackiert. Kurz zuvor hatte er in einer Bäckereifiliale ebenfalls in der Langen Straße eine Mitarbeiterin hinter dem Verkaufstresen geschlagen.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Aufgrund der vorliegenden Fremdgefährdung wurde der polizeibekannte Mann anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Während der Aufnahme in der Einrichtung spuckte er einer dortigen Mitarbeiterin ins Gesicht. Den 38-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell