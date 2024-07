Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei blaue Schafe an der Weser zerstört

Höxter (ots)

Unbekannte haben drei der blauen Schaf-Figuren, die seit der Landesgartenschau am Weserufer zwischen Höxter und Corvey stehen, attackiert und erheblich beschädigt. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei am Sonntag, 28. Juli, um 22.40 Uhr. Eine Anwohnerin hatte ein lautes Knallen wahrgenommen und daraufhin zwei unbekannte männliche Personen bemerkt, die anschließend in Richtung Innenstadt flüchteten. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen werden beschrieben als jugendlich und deutschsprachig, einer der beiden war auf einem E-Scooter unterwegs. Hinweise an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

