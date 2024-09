Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall an Einmündung - Zusammenstoß von zwei PKWs.

An der Einmündung zur Georgstraße ereignete sich am Dienstagabend (10.09.2024) gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Eine 37-Jährige aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Stettiner Straße und beabsichtige nach links in die Georgstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 29-Jährigen aus Detmold, der mit seinem Audi A7 in Richtung Lemgoer Straße unterwegs war. Der durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzte Mann wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, welches er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte. Skoda und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

