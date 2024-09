Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Dachstuhlbrand an Wohn- und Geschäftshaus.

Lippe (ots)

In der Osterstraße brannte am Dienstagmorgen (10.09.2024) gegen 8.45 Uhr der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses. Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Der Dachstuhl ist durch das Feuer großflächig ausgebrannt. Der Schaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Ob im Vorfeld durchgeführte Dachdeckerarbeiten ursächlich für das Feuer waren, wird aktuell geprüft. Die Osterstraße blieb für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 11 Uhr gesperrt, die Polizei übernahm verkehrsregelnde Maßnahmen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell