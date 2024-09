Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kehrmaschine gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen (06. - 09.09.2024) haben bislang Unbekannte eine Anbaukehrmaschine der Firma "Adler" gestohlen, die am Straßenrand der Hörster Straße abgestellt war. Die landwirtschaftliche Maschine ist zwei Meter breit sowie einen Meter lang und wiegt mehrere hundert Kilo, so dass vermutlich ein Radlader oder ein ähnliches Fahrzeug zum Transport verwendet wurde. Die Diebe machten sich mit ihrer Beute im Wert von rund 13.000 Euro aus dem Staub. Das Kriminalkommissariat 5 bittet unter 05231 6090 um Zeugenhinweise: Wem sind im genannten Zeitraum an der Hörster Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen?

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell