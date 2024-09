POL-LIP: Detmold. Ladendiebin vorläufig festgenommen.

Lippe (ots) - In der Asper Straße versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (05.09.2024) gegen 3 Uhr in ein Wohnhaus einzubrechen. Ein Bewohner hörte verdächtige Geräusche an einem Rollladen und schaltete Licht im Haus ein, welches die Einbrecher scheinbar verschreckte. Im Anschluss wurden Beschädigungen am Rollladen festgestellt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um ...

mehr