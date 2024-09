Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Bega. Sachbeschädigung an Kirche.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 01. - 07.09.2024 warf ein Unbekannter eine Bleiglasscheibe an der Kirche in der Straße "Katzhagen" ein - vermutlich mit einer Kastanie. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Kirche beobachtet haben, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

