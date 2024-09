Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos.

Lippe (ots)

Auf der Wilbaser Straße (B1) ereignete sich am Montagnachmittag (09.09.2024) zwischen der Auffahrt auf die Ostwestfalenstraße und der Kreuzung zum Hellweg ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 30-Jährige aus Blomberg fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda Citigo in Richtung Blomberg. Als sie vor sich stehende Fahrzeuge wahrnahm, bremste sie ab, kam aber aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie prallte gegen einen Dacia Duster einer 46-jährigen Blombergerin, der wiederum auf den Audi A4 eines 33-jährigen Mannes aus Blomberg geschoben wurde. Während die 30-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben die anderen beiden Autofahrer unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 12.500 Euro. Der Skoda und Dacia mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell