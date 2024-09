Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Von der Fahrbahn abgekommen und mit parkendem Auto kollidiert.

Lippe (ots)

Am späten Freitagabend (06.09.2024) gegen 23.45 Uhr kam eine junge Autofahrerin von der Straße ab. Die 20-Jährige aus Schieder-Schwalenberg war mit ihrem roten Ford Fiesta auf der Schwalenberger Straße in Richtung Schwalenberg unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten schwarzen Ford Fiesta prallte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Fahrtüchtigkeit der 20-Jährigen aufgrund von eingenommenen Medikamenten eingeschränkt gewesen sein könnte. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. An den beiden Ford Fiestas entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und sie wurden abgeschleppt.

