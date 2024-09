Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zigaretten aus ALDI-Büro gestohlen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (05.09.2024) gegen 20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher während der Öffnungszeiten gewaltsam Zutritt zu einem Büro in einem ALDI-Supermarkt in der Langen Straße. Aus dem Verkaufsraum heraus brach er eine Tür zu einem Büro auf und entwendete aus diesem mehrere Stangen Zigaretten. Vermutlich flüchtete er anschließend mit seinem Diebesgut über ein Fenster. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, getrimmter Vollbart, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem weißen Kurzarm-Hemd und Sportschuhen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen des Diebstahls sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise geben können. Ein möglicher Zusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat in Detmold vom 07.09.2024 wird geprüft.

