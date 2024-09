Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebin von Ladendetektivin ertappt und geflüchtet.

Lippe (ots)

Im Bekleidungsgeschäft "C & A" in der Langen Straße kam es am Samstagnachmittag (07.09.2024) zu einem versuchten Diebstahl, bei dem beinahe Kleidung entwendet wurde. Gegen 17.20 Uhr beobachtete eine 51-jährige Ladendetektivin, wie eine unbekannte Frau Kleidung unter einem Mantel versteckte und sich anschließend in eine Umkleidekabine begab. Dort verstaute sie die Kleidung augenscheinlich in einem Beutel. Da von einem Ladendiebstahl ausgegangen werden konnte, sprach die Ladendetektivin die Frau beim Verlassen der Kabine an. Daraufhin wurde sie von der Unbekannten weggestoßen, geschlagen und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden Frauen. Die unbekannte Schwarze flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Parkhaus "Lustgarten" und wird wie folgt beschrieben: etwa 25 - 28 Jahre alt, schwarze lange Haare (zum Zopf gebunden) mit blonden Strähnen, bekleidet mit einer dunklen Leggins und einem khakifarbenen Sweatshirt. Die Ladendetektivin erlitt leichte Verletzungen. Zeugenhinweise zur gesuchten Frau bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

