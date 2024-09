POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in ALDI-Geschäftsraum.

Polizei Lippe

In der Klingenbergstraße versuchte am Samstagabend (07.09.2024) gegen 18 Uhr ein bislang Unbekannter in einen Geschäftsraum in einem ALDI-Supermarkt einzubrechen. Er befand sich während der Öffnungszeiten im Verkaufsraum und beabsichtigte von dort eine verschlossene Tür zu einem weiteren Raum aufzubrechen - scheiterte jedoch, so dass auch nichts gestohlen wurde. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 - 1,80 m groß, dunkelbraune Haare, dunkler Vollbart. Wer Hinweise zum versuchten Einbruchsdiebstahl geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090. Ein möglicher Zusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat in Lage vom 05.09.2024 wird geprüft.

