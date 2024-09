POL-LIP: Lemgo. Wegen Tier auf Fahrbahn abgebremst - Auto überschlagen.

Lippe (ots) - In der Klingenbergstraße versuchte am Samstagabend (07.09.2024) gegen 18 Uhr ein bislang Unbekannter in einen Geschäftsraum in einem ALDI-Supermarkt einzubrechen. Er befand sich während der Öffnungszeiten im Verkaufsraum und beabsichtigte von dort eine verschlossene Tür zu einem weiteren Raum aufzubrechen - scheiterte jedoch, so dass auch nichts gestohlen wurde. Der Täter konnte folgendermaßen ...

mehr