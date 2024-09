Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Geschwindigkeitskontrolle in 30er-Zone: 90 Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Der Verkehrsdienst der lippischen Polizei führte am Freitag (06.09.2024) eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Leopoldshöher Straße in Lockhausen durch. Dabei wurden zahlreiche und leider auch massive Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden 90 Fahrzeugführer gemessen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatten. Bei 38 Personen musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Fünf Fahrern droht ein Fahrverbot, da sie zum Teil mit weit über 60 km/h unterwegs waren. Trauriger Spitzenreiter war ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Bielefeld, der mit erschreckenden 71 km/h in der 30er-Zone gemessen wurde.

Auch weiterhin wird die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durchführen: Zu schnelles Fahren ist immer noch ein Hauptgrund für schwerste Verletzungen bei Verkehrsunfällen auf lippischen Straßen. Fahren Sie bitte stets vorsichtig und mit angemessener Geschwindigkeit. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie aufeinander Rücksicht nehmen. Fahren Sie also nicht langsamer, um Geld zu sparen, sondern um gesund ans Ziel zu kommen und niemanden zu gefährden.

