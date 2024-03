POL-PDLD: Germersheim - Schlägerei - Zeugen gesucht

Kandel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Georg-Todt-Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Es wurden diverse Gegenstände und Bargeld entwendet. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 piwoerth@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

