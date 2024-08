BPOL-KS: LKW reißt Bahnschranke ab

Burghaun (Landkreis Fulda) (ots) - Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs (vgl. § 315 StGB) in den Bahnverkehr ermittelt seit vergangener Nacht (6.8.) die Bundespolizeiinspektion in Kassel. Bislang Unbekannte entsorgten am Bahnhof Burghaun, eine zirka 80 × 50 cm große Werbetafel aus Holz in den Gleisen der Bahnstrecke in Richtung Bad Hersfeld. Ein Güterzug, der den Streckenabschnitt mit einer ...

mehr