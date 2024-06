POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Birkenheide (ots) - In den frühen Morgenstunden des 25.06.2024, gegen 03:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Birkenheide zu einem Brand in einem Kartonlager. Der Brand wurde gelöscht, bevor er auf ein nahegelegenes Gebäude übergreifen konnte. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Fassade dennoch Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte ...

