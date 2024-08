Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Werbetafel in den Gleisen bremst Güterzug aus

Burghaun (Landkreis Fulda) (ots)

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs (vgl. § 315 StGB) in den Bahnverkehr ermittelt seit vergangener Nacht (6.8.) die Bundespolizeiinspektion in Kassel. Bislang Unbekannte entsorgten am Bahnhof Burghaun, eine zirka 80 × 50 cm große Werbetafel aus Holz in den Gleisen der Bahnstrecke in Richtung Bad Hersfeld.

Ein Güterzug, der den Streckenabschnitt mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern befuhr, erfasste gegen 1 Uhr das Hindernis, trotz Schnellbremsung.

Verletzt wurde niemand. Ob Schäden an der Lok entstanden sind, steht noch nicht fest. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Für mehr als 20 nachfolgende Züge gab es wegen dem Vorfall zahlreiche Verspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell