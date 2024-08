Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Betrunkener droht Reisenden im Zug mit Taschenmesser

Gersfeld (Rhön) - Landkreis Fulda (ots)

Für Ärger während der Zugfahrt mit der Rhönbahn in Richtung Fulda sorgte am vergangenen Samstagabend (3.8.), gegen 23:00 Uhr, ein 25-Jähriger aus Gersfeld (Rhön). Zwei gleichaltrige Mitreisende sprachen den Mann an, weil sie dachten, dass er den Ausstieg verschlafen hätte.

Der 25-Jährige reagierte daraufhin sehr aggressiv. Er griff in seine Hosentasche und zog ein noch zusammengeklapptes Taschenmesser. Er drohte damit, die beiden Reisenden zu verletzen. Bei der Ankunft im Bahnhof Fulda nahmen Bundespolizisten den Mann vorläufig fest und stellten das Messer sicher.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 25-jährigen Asylbewerber aus Somalia ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 25-Jährige wieder frei

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell