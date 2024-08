Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 16-Jähriger sorgt für Ärger in der Regiotram

Hofgeismar-Hümme (Landkreis Kassel) (ots)

Ärger bei der Fahrscheinkontrolle machte am vergangenen Freitagmittag (2.8.) ein 16-Jähriger in einer Regiotram beim Halt im Bahnhof Hofgeismar-Hümme. Das Hessenticket, welches der Jugendliche bei der Fahrscheinkontrolle zeigte, ließ sich offensichtlichen wegen eines Defektes nicht korrekt auslesen.

Um die Gültigkeit des Fahrscheins prüfen zu können, zog die 60-jährige Zugbegleiterin das Ticket vorläufig ein. Der 16-Jjährige war damit scheinbar nicht einverstanden und hinderte die Bahnbedienstete daran, sich in den Führerstand der Bahn zu begeben. Bei dem Gerangel an der Tür verletzte sich die 60-Jährige am Arm und an der Hand.

Die Zugbegleiterin verständigte anschließend die Bundespolizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel stellte die Identität des Jugendlichen aus der Ukraine fest. Das möglicherweise gefälschte Ticket stellten die Beamten sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den 16-Jährigen unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Betruges eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Jugendliche wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell