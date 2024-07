Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.07.2024 kurz vor 13:00 Uhr in der Alten Poststraße. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die Straße in Richtung Knau, und kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte auf dem Gehweg mit drei Werbeplakaten und kam dann in einem Schotterbett zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 88-jährige Beifahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der BMW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Zum Unfallgeschehen ermittelt die Altenburger Polizei.

