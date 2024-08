BPOL-KS: Freilaufende Rinder behindern Bahnverkehr

Fulda (ots) - Ende der Reise Bahnhof Fulda, so erging es gestern Morgen einem 25-Jährigen aus Marokko. Der Mann war im ICE von Frankfurt am Main in Richtung Fulda ohne Fahrkarte unterwegs. Beim Halt in der Domstadt stellten Bundespolizisten die Identität des Mannes fest. Die Überprüfung ergab, dass der 25-Jährige gleich mit zwei Haftbefehlen der ...

mehr