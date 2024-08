Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann kommt hinter Gitter - zwei Haftbefehle aber keine Fahrkarte

Fulda (ots)

Ende der Reise Bahnhof Fulda, so erging es gestern Morgen einem 25-Jährigen aus Marokko.

Der Mann war im ICE von Frankfurt am Main in Richtung Fulda ohne Fahrkarte unterwegs. Beim Halt in der Domstadt stellten Bundespolizisten die Identität des Mannes fest. Die Überprüfung ergab, dass der 25-Jährige gleich mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Hannover und Stade gesucht wurde.

Der Mann war wegen mehrerer Diebstähle in unterschiedlichen Verfahren zu Geldstrafen von insgesamt rund 2000 Euro verurteilt worden.

Da er die noch offenen Beträge nicht entrichten konnte, brachten Bundespolizisten den 25-Jährigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt nach Hünfeld.

