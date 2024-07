BPOL-KS: Aggressiver Fahrgast sorgt für Einsatz der Bundespolizei

Fulda (ots) - Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Samstagmittag (27.7.), gegen 11:30 Uhr, ein 34-Jähriger aus Frankfurt am Main. Der Mann war mit seiner Familie im Regionalexpress Richtung Fulda unterwegs. "Kurz vorm Halt in der Domstadt muss es passiert sein!", sagte der Familienvater später der Bundespolizei. Als er im Bahnhof Fulda aussteigen wollte, bemerkte er den fehlenden Rucksack. In dem blauen ...

