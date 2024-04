POL-PPRP: Transporter aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Bislang Unbekannte versuchten zwischen Freitagabend (26.04.2024, 18 Uhr) und Sonntagvormittag (28.04.2024, 11:15 Uhr) in eine Praxis im Gesundheitszentrum in der Ludwig-Guttmann-Straße einzudringen. Hiervon zeugen mehrere Hebelspuren. Es gelang den Tätern nicht, in die Praxis einzudringen. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

