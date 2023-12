Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (9.12.23) wurde in Unna-Billmerich in der Iserlohner Straße sowie in Unna-Lünern "Hinter dem Holz" in Wohnungen eingebrochen.

Zwischen 12.00 Uhr und 19.40 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der ersten Etage in der Iserlohner Straße ein und durchwühlten sie. Eine Auflistung über entwendete Gegenstände liegt bislang nicht vor.

In Lünern drangen zwischen 16.30 Uhr und 20.05 Uhr Unbekannte am selbigen Tag gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Dort entwendeten sie einen Tresor sowie mehrere Bierdosen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell