Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger nicht erfolgreich

Jena/ Weiamr/ Saale-Holzland-Kreis/ Weimarer Land (ots)

Auch im neuen Jahr versuchen Betrüger unbescholtenen Bürgern ihr Erspartes abzuknüpfen. Die genutzten Maschen, sei es per Telefon oder Messengerdienst, ähneln sich dabei bereits Bekannten. So versuchten es am Dienstag die Täter, welche sich als falsche Polizeibeamten ausgaben und eine "Kaution" für einen Verwandten nach einem Verkehrsunfall oder einer begangenen Straftat einforderten, in fünf gemeldeten Fällen im gesamten Schutzbereich. Doch Beute machten sie, aufgrund des Misstrauens und der Kontrolle bei den echten Verwandten, nicht. Trotz dessen nochmals der Hinweis, dass die Polizei niemals Geldforderungen auf derartige Weise tätigt, weder per Telefon noch per Messengerdienst. Seien sie daher stets misstrauisch, erfragen Sie den geschilderten Sachverhalt bei ihren Verwandten und informieren Sie die echte Polizei.

