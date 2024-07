LPI-SHL: Alkohol aus Keller geklaut

Bad Salzungen (ots) - In der Zeit vom 08.07.2024 bis Sonntag öffneten unbekannte Täter gewaltsam drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Bei einem vierten Abteil scheiterten die Unbekannten am Schloss, welches durch den Versuch jedoch beschädigt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen fehlt nichts aus den Kellerabteilen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

