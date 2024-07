Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 08.07.2024 bis Sonntag öffneten unbekannte Täter gewaltsam drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Bei einem vierten Abteil scheiterten die Unbekannten am Schloss, welches durch den Versuch jedoch beschädigt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen fehlt nichts aus den Kellerabteilen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182152/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

