LPI-SHL: Bienenstock zerstört

Wasungen (ots) - In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagnachmittag entwendeten unbekannte Täter die Klingelschilder und - knöpfe einer Klingelanlage in der Unteren Hauptstraße in Wasungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0181534/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

