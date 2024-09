Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 14-Jährige wehrt sich gegen Polizei und greift Beamte an.

Lippe (ots)

Im Rosental wehrte sich eine 14-Jährige aus Steinheim am Dienstagnachmittag (10.09.2024) massiv gegen Maßnahmen der Polizei und leistete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Jugendliche sowie ein 11-jähriges Mädchen aus Detmold hatten zuvor gegen 14.45 Uhr auf einem Spielplatz in der Brunnenstraße zwei 12-Jährigen mit körperlicher Gewalt gedroht. Die beiden verängstigten Mädchen liefen davon und holten sich Hilfe. Die 14-Jährige konnte gegen 15.45 Uhr von Einsatzkräften im Bereich Rosental angetroffen werden. Sie weigerte sich die Anweisungen der Polizeibeamten zu befolgen und zeigte sich durchgehend uneinsichtig und unkooperativ. Die Jugendliche, die bereits wegen zahlreicher vorangegangener Straftaten polizeibekannt ist, sperrte sich im weiteren Verlauf mit aller Kraft gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass sie zu Boden gebracht werden musste und ihr Handfesseln angelegt wurden. Anschließend wurde sie ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort kam es zusätzlich zu einem tätlichen Angriff auf Polizistinnen durch die 14-Jährige: Sie trat nach ihnen und kratzte sie. Zwei Beamtinnen wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Im Anschluss begab sich die Jugendliche nach Absprache mit dem Ordnungsamt freiwillig in eine psychiatrische Einrichtung.

