Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Praxis für Naturheilkunde

Konz (ots)

In der Zeit von Sonntag, 17.03.2024, ca. 18.00 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 08.30 Uhr, kam es in Konz-Berendsborn zu einem versuchten Einbruch in eine Praxis für Naturheilkunde.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-0 oder der Polizeiwache in Konz, Tel.: 06501-9268-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell