Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verdacht der Brandstiftung - Einbruch in Kindergarten - Farbschmiererei - Bei Arbeiten vom Dach gestürzt

Aalen (ots)

Aalen: Bei Arbeiten vom Dach gestürzt

Gegen 10 Uhr waren ein 45-jähriger und ein 55-jähriger Arbeiter auf dem Dach eines Zweifamilienhauses in der Kantstraße damit beschäftigt einen Kamin abzudichten. Als sie eine Dachleiter auf dem Dach einhaken wollten, kam diese vermutlich aufgrund des nassen Daches ins Rutschen. Hierbei rissen die Befestigungshaken der Leiter ab, woraufhin beide Männer in der Folge sechs Meter in die Tiefe stürzten. Bei dem Arbeitsunfall wurden die beiden Arbeiter schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Farbschmiererei

An der B19 wurde am Mittwoch auf Höhe einer dortigen Fabrik eine Lärmschutzwand mit Farbe beschmiert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990.

Durlangen: Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:30 Uhr, bis Freitag, 6:50 Uhr, drang ein Dieb in einen Kindergarten in der Schulstraße ein. Im Gebäude durchsuchte er sämtliche Schränke und entwendete eine Geldkassette mit Bargeld sowie eine Digitalkamera mit Zubehör. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Oberkochen: Brandlegung

Am Freitagmorgen um 9:15 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bahnhof in Oberkochen ein Mülleimer brennen würde. Kurz darauf wurde bekannt, dass es in einem Discounter in Oberkochen in der Bahnhofstraße ebenfalls zu einer Brandlegung kam. Dort wurde in einem Regal eine Eierschachtel entzündet. Beide Brände konnte gelöscht werden, ohne dass ein größerer Schaden entstand. Durch eine Zeugin konnten zwei junge Männer im Markt beobachtet werden, die sich auffällig verhielten. Einer der Männer war etwa 180-185cm groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Basecap. Zu dem zweiten Mann ist nur bekannt, dass er etwas kleiner (etwa 170cm) war und eine normale Statur hatte. Die Feuerwehr Oberkochen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten vor Ort. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Aalen: Verdacht der Brandstiftung

Um 12.30 Uhr wurde die Polizei über einen Feueralarm in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße informiert. Der zuerst festgestellte Brand konnte durch Mitarbeiter des Marktes gelöscht werden. Die eintreffenden Feuerwehren aus Aalen und Unterkochen stellten dann jedoch weitere kleine Brandherde fest. Aufgrund der Rauchentwicklung musste der Einkaufsmarkt komplett geräumt werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Mit Stand 15.45 Uhr bleibt der Einkaufsmarkt noch gesperrt. Der durch die Brände entstandene Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell