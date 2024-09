Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterte Einbrecher

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 21.09.2024 zum 22.09.2024 versuchten bislang unbekannte Einbrecher, sich Zutritt zu einem Wohnhaus, in der Ortslage Tunzenhausen, zu verschaffen. Zunächt kletterten die Täter vermutlich auf das Garagendach, welche an das Wohnahaus angrenzt, und gelangten so in den Hinterhof des Grundstückes. In der Folge versuchten die Täter, mittels unbekannten Hebelwerkzeuges, die Tür zum Wohnhaus zu öffnen. Trotz der Bemühungen der Täter, ließ sich die Tür nicht öffnen. An der Tür entstand Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, meldet sich Bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell