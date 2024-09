LPI-EF: Einbruch in Bäckereifiliale auf dem Erfurter Wiesenhügel

Erfurt (ots) - An Freitag, den 20.09.2024 am Nachmittag führten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt in der Motzstraße durch. Gemessen wurde in beide Fahrtrichtungen. Hier sind innerorts 50 Km/h zulässig. Innerhalb einer knappen Stunde wurden 10 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und angehalten. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, ...

