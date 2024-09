LPI-EF: Betrunken und berauscht unterwegs gewesen

Erfurt (ots) - Ein Mobiltelefon war die Beute eines Einbrechers in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch überstieg der Unbekannte im Ortsteil Bischleben-Stedten einen Zaun und verschaffte sich so Zutritt auf ein Firmengelände. Anschließend hebelte er mit Gewalt ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und flüchtete schließlich mit einem Mobiltelefon im Wert ...

