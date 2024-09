Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitsmessung im Erfurter Süden

Erfurt (ots)

An Freitag, den 20.09.2024 am Nachmittag führten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt in der Motzstraße durch. Gemessen wurde in beide Fahrtrichtungen. Hier sind innerorts 50 Km/h zulässig. Innerhalb einer knappen Stunde wurden 10 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und angehalten. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, welcher die zulässige Geschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 44 km/h überschritt. Ihn erwarten nunmehr ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (MK)

