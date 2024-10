Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall auf B29, Sachbeschädigung an Kfz, Unfallflucht

Weinstadt-Endersbach: Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf Höhe Endersbach nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Betonwand. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Betonwand wies keine Beschädigungen auf.

Fellbach: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch 20:00 Uhr bis Donnerstag 22:00 Uhr mehrere Fahrzeuge, die in der Gerhart-Hauptmann-Straße geparkt waren. So wurden bei einem Toyota, einem Audi und einem Tesla Kratzspuren festgestellt, die sich jeweils fast über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckten. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag 14:00 Uhr bis Freitag 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Mercedes, der in der Schwabstraße geparkt war. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Rangieren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

