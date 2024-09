Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wiederauffinden eines in Camin bei Vellahn gestohlenen Quads

Ludwigslust (ots)

Ein in der Nacht zum 05.09.2024 in Camin bei Vellahn entwendetes Quad (unsere Pressemitteilung vom 06.09.2024: https://t1p.de/z7qzp) konnte dank eines Zeugenhinweises am gestrigen Tag wieder aufgefunden werden. Der aufmerksame Zeuge meldete der Polizei, dass sich ein Fahrzeug in der Nähe einer Baustelle in Kogel befinde, welches mit dem gestohlenen Quad übereinstimmte.

Beamte der Polizeiinspektion Ludwigslust begaben sich umgehend zum Fundort und stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Diebstahls dauern an.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet weiterhin um Hinweise, die zur Ergreifung des bisher unbekannten Täters führen könnten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847-6060 zu melden.

