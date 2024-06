Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Konzerte auf der Waldbühne - Hinweise für Besuchende

Northeim (ots)

37154 Northeim, Waldbühne Northeim, Freitag, 21.06.2024 bis Samstag, 22.06.2024

NORTHEIM (mil)

In Vorbereitung auf die Konzerte am 21.06.2024 mit Max Giesinger und Elif, sowie am 22.06.2024 mit Alice Cooper auf der Waldbühne Northeim, möchten die Polizei und die Stadt Northeim darauf hinweisen, dass es im Nahbereich der Waldbühne keinerlei Parkmöglichkeiten gibt. Ebenso ist das Parken und Halten im Bereich der Zufahrt zum Gesundbrunnen sowie der dortigen Bushaltestelle und des Randstreifens während der Veranstaltungen ebenfalls untersagt. Dies schließt das kurze Anhalten zum Absetzen oder Abholen von Konzertbesuchenden ein.

Eine Ausnahme besteht lediglich für gehbehinderte Besuchende. Zusätzlich wird in diesem Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Fußgängerinnen und Fußgänger und dem reibungslosen Shuttleservice des Veranstalters. Die Polizei und die städtischen Bürgerdienste werden die Verkehrssituation vor Ort begleiten.

Ausreichend Parkflächen stehen im Bereich "Mühlenanger", am Bahnhof sowie an der "BBS" zur Verfügung. Für die An- und Abreise zur/von der Waldbühne bietet der Veranstalter ab 16:30 Uhr einen Shuttleservice an, welcher von den vorgenannten Örtlichkeiten abfahren wird. Auf dem Mühlenanger werden 20 Parkplätze für Menschen mit Behinderung freigehalten. Von dort aus wird ein Extra-Shuttle die Rollstuhlfahrer-Gäste zur Waldbühne fahren. Es wird dringend darum gebeten, diese Angebote zu nutzen!

Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß auf den genannten Veranstaltungen

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell