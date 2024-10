Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Schwäbisch Gmünd und Aalen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein 45-jähriger Opel-Fahrer wollte am 12.10.2024 gegen 10: 30 Uhr von der Buchauffahrt nach links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 34 Jahre alten Skoda-Fahrer und fuhr diesem in die linke Autoseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 8.000EUR. Die hinten mittig sitzende Mitfahrerin des Skoda wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt.

Aalen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 12.10.2024 gegen 08:40 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Hyundai die K3237 aus Hüttlingen kommend in Richtung Unterrombach. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit sowie abgefahrenen Vorderreifen kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Lediglich am Pkw entstand ein Sachschaden von 10.000EUR.

