Polizei Paderborn

POL-PB: Senior erleidet schwerste Brandverletzungen

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Feuer in einem Zimmer eines Pflege- und Betreuungsheims an der Neuhäuser Straße hat ein 71-jähriger Mann am Freitagmorgen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegepersonals mussten ebenfalls in Krankenhäuser.

Gegen 08.45 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen unbekannter Ursache im Zimmer des 71-jährigen Bewohners. Die Kleidung des Seniors geriet in Flammen. Eine Pflegerin hörte Hilferufe aus dem Zimmer und entdeckte den brennenden Mann. Mit einem Feuerlöscher gelang es ihr, die Flammen zu löschen. Weitere Pflegekräften leisteten dem schwerverletzten Mann Erste Hilfe. Der eingesetzte Notarzt forderte aufgrund akuter Lebensgefahr einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Senior in eine Klinik nach Bielefeld geflogen wurde. Wegen der Hubschrauberlandung auf der Neuhäuser Straße, war diese bis 10.00 Uhr gesperrt. Da das Pflegepersonal bei den Hilfsmaßnahmen Rauch eingeatmet hatte, mussten vier Frauen und ein Mann (28 bis 58 Jahre) ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Paderborner Kripo hat die Brandörtlichkeit beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell