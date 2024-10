POL-PB: Bei Alleinunfall leicht verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Eine Gruppe von Leichtkraftradfahrern geriet am Montagabend in den Fokus der Polizei, weil ein Fahrer einige Kapriolen drehte und sein Kleinkraftrad offensichtlich zu schnell war. Einer Polizeistreife fiel gegen 19.50 Uhr an der Neuhäuser Straße Höhe Elsener Straße ein mutmaßliches Kleinkraftrad in einer stadteinwärts fahrenden Gruppe ...

mehr