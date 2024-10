Polizei Paderborn

POL-PB: Auto am Lippesee in Brand gesetzt

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Am frühen Mittwochmorgen (09.10.2024) brannte ein Auto auf dem Parkplatz am Lippesee in Höhe des Skate-Parks völlig aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 02.45 Uhr hörten Zeugen laute Knallgeräusche vom Lippesee-Parkplatz an der Sennelager Straße. Wenig später war auch Flammenschein zu sehen. Ein Zeuge entdeckte den brennenden Pkw auf dem Parkplatz vor dem Salitos Beach und alarmierte die Feuerwehr. Der Ford Fiesta brannte vollständig aus - Totalschaden. Das Auto hatte die Besitzerin am Dienstag gegen 17 Uhr dort abgestellt.

Die Brandermittler der Polizei Paderborn gehen von Brandstiftung aus und haben Ermittlungen eingeleitet. Der Fiesta wurde sichergestellt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandorts beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

