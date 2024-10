Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Frauen bei Unfällen mit E-Scooter und Fahrrad verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei Verkehrsunfällen am Donnerstag hat eine Elektrorollerfahrerin schwere- und eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Eine 61-jährige Frau fuhr gegen 17.50 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Borchener Straße stadteinwärts. Sie nutzte die Bahnunterführung für Radfahrer und Fußgänger zur "kleinen" Borchener Straße. In dem Tunnel verlor die unbehelmte Rollerfahrerin die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Andere Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

In Schloß Neuhaus fuhr ein 19-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer um 18.25 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Schloss. Er bog nach rechts in die Hermann-Löns-Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer parallel auf dem Radweg fahrenden Radfahrerin. Laut Zeugenaussagen sei die Radfahrerin bei Rot auf den Überweg gefahren. Durch den Anstoß stürzte die 46-jährige Radlerin und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell