POL-ME: Projekt "zOOm": Polizei bekämpft erfolgreich Straßenkriminalität - Velbert/ Hilden/ Langenfeld - 2410051

Projekt "zOOm": Polizei bekämpft erfolgreich Straßenkriminalität - Velbert/ Hilden/ Langenfeld - 2410051

Mettmann

Zahlreiche uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann nahmen am Freitag, 11. Oktober 2024, im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes des Projekts "zOOm" die Straßenkriminalität in verschiedenen Städten des Kreises in den Fokus. Unterstützt wurde die Polizei durch städtische Ordnungsamtsmitarbeiter sowie durch die Bereitschaftspolizei. Die Beamtinnen und Beamten zeigten in Velbert, Hilden und Langenfeld verstärkt Präsenz und führten zahlreiche erfolgreiche Kontrollen durch. Zudem gab es im Rahmen dieses Schwerpunkteinsatzes auch Kontrollen in Ratingen, über die wir in einer separaten Pressemitteilung berichteten (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5884954).

Weitere Einzelheiten zu den Einsätzen:

In Velbert führte die Polizei Kontrollen gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt sowie zivilen und uniformierten Kräften der Bereitschaftspolizei durch. Im Bereich des Kinderspielplatzes im Höferpark kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Personen, die bereits durch Drogen- und Eigentumskriminalität polizeilich in Erscheinung getreten waren und stellten im Rahmen der Kontrolle auch Amphetamine sicher. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Im Rahmen der Präsenzstreife mit dem Ordnungsamt wurden mehrere Verstöße gegen ordnungsbehördliche Bestimmungen festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt sowie diverse Platzverweise ausgesprochen. Zudem erfolgten mehrere Jugendschutzkontrollen, da den Beamtinnen und Beamten rauchende und vapende Minderjährige auffielen. Im Rahmen der Kontrolle eines Kulturzentrums an der Sternbergstraße stellten die Beamten ebenfalls ordnungsbehördliche Verstöße fest und stellten Lebensmittel sicher.

In Hilden konnte die Polizei gleich zwei Mal hintereinander erfolgreich Ladendiebinnen und -diebe auf der Mittelstraße festnehmen. Gegen 15 Uhr entwendete ein 41-jähriger Ägypter Parfüm aus einer Drogerie. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den mutmaßlichen Ladendieb kurz danach festnehmen und brachten ihn zur Durchführung von weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Wache. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Gegen 16.45 Uhr entwendeten zwei Rumäninnen, 31 und 34 Jahre alt, hochwertige Parfüms im Wert von rund 1000 Euro aus derselben Drogerie. Die beiden Frauen konnten ebenfalls kurz nach der Tat mitsamt der Tatbeute durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten festgenommen werden, die eine Strafanzeige fertigten.

In Langenfeld nahmen Bürgerinnen und Bürger die erhöhte polizeiliche Präsenz im Innenstadtbereich in zahlreichen geführten Bürgergesprächen positiv wahr. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten aus dem Wachbereich Langenfeld wurden im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes durch Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes unterstützt. Neben zahlreichen Personenkontrollen wurden etliche Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Innenstadtbereich zogen die Beamtinnen und Beamten einen LKW aus dem Verkehr, der mit 24 teils gefährlichen Mängeln von einer Prüfstelle als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Der desolate LKW war zudem nicht mehr versichert und wurde anschließend entsiegelt. Im weiteren Verlauf stellte der Verkehrsdienst gegen 15.40 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße ein Fahrzeug fest, in dem Fahrer und Beifahrerin beim Erblicken der Polizei einen Fahrerwechsel im Fahrzeug durchführten. Der ursprüngliche Fahrer, ein 36-jähriger Wolfsburger, stand unter Drogeneinfluss und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. In Richrath kontrollierten die Einsatzkräfte zwei E-Scooter-Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Eines der Fahrzeuge hatte außerdem ein falsches Versicherungskennzeichen.

Was ist zOOm?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

