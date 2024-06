Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung: Mehrere Autos mit Steinen beworfen

Mönchengladbach (ots)

Mehrere an der Fliethstraße geparkte Autos sind am Mittwoch, 12. Juni, gegen 11.25 Uhr von einem Mann mit Steinen beworfen worden. Es entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.

Ein 29-jähriger Passant hatte den Mann bei der Tat beobachtet. Ein weiterer Zeuge benachrichtigte die Polizei. Die Autos waren in Parknischen an einem Verwaltungsgebäude abgestellt.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen dunkelgrünen Pullover, eine weiß-graue Jogginghose, dunkle Schuhe und eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell