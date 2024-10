Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität - Ratingen - 2410050

Mettmann (ots)

Am heutigen Freitag, 11. Oktober 2024, führten Einsatzkräfte der Polizei in Ratingen einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität durch. Hierbei waren Mitarbeitende der Stadt Ratingen beteiligt.

So lief der Einsatz ab:

Gegen 7 Uhr begaben sich die Einsatzkräfte in den Ratinger Stadtteil Tiefenbroich. Der Polizei lagen hier vermehrte Hinweise auf Betäubungsmittelverstöße vor, denen im Rahmen des Einsatzes nachgegangen werden sollte.

In einem Mehrfamilienhaus durchsuchten die Beamtinnen und Beamten mehrere Wohnungen, wo sie gleich die erste Feststellung machten: Eine illegale Cannabisplantage. Die Einsatzkräfte fertigten gleich mehrere Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz und stellten die Pflanzen sicher.

Auf Grundlage einer richterlichen Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte weitere Räumlichkeiten und fanden geringe Mengen an Amphetaminen. Zudem trafen die Polizistinnen und Polizisten zwei Personen an, gegen die offene Haftbefehle vorlagen und brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei weiteren Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte zudem mehrere Schleifmaschinen, die mutmaßlich gestohlen wurden. Aufgrund des Verdachts der Hehlerei stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten die Maschinen sicher.

Auch Mitarbeitende des Amtes für Soziales, Wohnen und Integration der Stadt Ratingen kontrollierten die Wohnungen und stellten mehrere Verstöße gegen den Brandschutz fest.

Die Polizei und die Stadt Ratingen ziehen nach ihrem etwa sechsstündigen Einsatz ein positives Fazit: Durch die Schwerpunktkontrollen konnten viele Feststellungen gemacht und mithilfe der Durchsuchungen neue Kenntnisse gesammelt werden.

Was ist zOOm?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

